Madonna è la prima artista donna con 10 album nella Billboard 200

Madonna dei record: la classifica Billboard 200 certifica la presenza della cantante con 10 dischi dagli anni Ottanta a oggi

Madonna, ormai da decenni, viene considerata la regina del pop mondiale. Nonostante le generazioni che si susseguono e le nuove leve che avanzano, Veronica Ciccone si conferma l’unica in grado di abbattere qualsiasi record nel mondo della musica. A 64 anni, infatti, Madonna è la prima e unica donna ad aver finora raggiunto lo straordinario record di 10 album nella prestigiosa classifica Billboard 200 dagli anni Ottanta a oggi. Ma questo non è nemmeno l’unico record stabilito da Madonna, che come riferisce il magazine People è anche l’unica artista a essere stata in stesa a qualunque classifica Billboard per 50 volte. In più, tanto per aggiungere qualche altro successo, Madonna con Finally Enough Love: 50 Number Ones (2022 Remasters) guida questa settimana la classifica FIMI dei vinili più venduti in Italia negli ultimi sette giorni.

FINALLY ENOUGH LOVE: 50 NUMBER ONES (2022 REMASTERS)

Finally Enough Love: 50 Number Ones (2022 Remasters) è l’ultimo album pubblicato da Madonna che raccoglie in una sola compilation tutte le 50 hit finite al primo posto della classifica Billboard, remixate in nuove versioni per l’occasione. La compilation è stata pubblicata in occasione del 40esimo anniversario della carriera della regina assoluta della pop music mondiale. Finally Enough Love: 50 Number Ones (2022 Remasters), a pochi giorni dal debutto, è riuscito a conquistare rapidamente l’ottava posizione della classifica Billboard. Con appena 7 giorni di anzianità di pubblicazione, ha conquistato la top 10: non accadeva che un album remix fosse così in alto classifica da quando Beyoncé ha pubblicato il suo EP More Only nel 2014. Secondo quanto riporta Billboard, con quest’album Madonna ha raggiunto per 23 volte la top 10 delle classifiche. Un risultato che prima di lei era stato ottenuto da un altro mostro sacro come Bob Dylan e che mai hanno ottenuto altri grandi artisti come Elton John o Prince.

I RECORD DI MADONNA

Madonna, così come riporta anche Billboard, è solo la decima artista di sempre a piazzare un album nella top 10 della classifica Billboard 200 dagli anni Ottanta a oggi. Tutti i nove artisti che sono riusciti in questa impresa prima di lei erano uomini, quindi Madonna è la prima donna a riuscirci. Sicuramente un riconoscimento importante per lei, che deriva direttamente dal gradimento suscitato nei milioni di fan di tutto il mondo pronti a sostenerla e ad acquistare ogni suo lavoro. Ma non è certamente la prima volta che Madonna ottiene riconoscimenti per la sua musica, basta considerare i numerosi premi che Lady Ciccone ha vinto in 40 anni di carriera, tra i quali 7 Grammy e 20 MTV Video Music Awards. Numeri da far impallidire qualunque collega, che certificano il successo planetario di un’artista che non conosce tramonti.