Kledi Kadiu, la dolce dedica al figlio malato nel giorno del suo primo compleanno

Il ballerino scrive sui social parole d’amore per il suo secondogenito, avuto dalla moglie Charlotte Lazzari

Il secondo figlio di Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari ha compiuto un anno e il ballerino non ha potuto fare a meno di dedicargli un pensiero d’amore sui social. “Non ci sono parole per raccontare il tuo primo giro intorno al sole. Sei la nostra meraviglia, felice compleanno piccolo grande Samurai”, ha scritto su Instagram. Nel post il ballerino ha fatto riferimento a un guerriero perché il piccolo Gabriel è malato dalla nascita ed era stato lui stesso a raccontarlo tempo fa.

“A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite“, aveva spiegato. Ma il piccolo non si arreso. “Abbiamo intrapreso un percorso di riabilitazione precoce – aveva aggiunto il ballerino -. Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’amore come miglior stimolo all’apprendimento”.

Molti i personaggi dello spettacolo e colleghi di Kledi che hanno commentato il post di auguri a Gabriel. Da Veronica Peparini a Ermal Meta, da Pio D’Antini a Marcello Sacchetta, e ancora Rossella Brescia e Fiorella Mannoia. Kadiu ha anche pubblicato un commovente video con i momenti più belli del primo anno di vita del suo bambino: dalla nascita ai giochi con la sorellina. La coppia, che si è sposata nel 2018, ha infatti anche un’altra figlia, Lea, nata nel 2016.