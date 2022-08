Lady Diana, a 25 anni dalla morte William e Harry più lontani che mai: non passeranno insieme l’anniversario

La principessa ha perso la vita il 31 agosto 1997 a seguito di un incidente nel tunnel di Pont de l’Alma a Parigi

Era la notte del 31 agosto 1997 quando l’auto in cui viaggiava Lady Diana insieme a Dodi Al-Fayed si è schiantata contro il tunnel del Pont de l’Alma, a Parigi. L’imprenditore egiziano e l’autista persero la vita sul colpo, mentre la principessa venne dichiarata morta 2 ore dopo. Sono passati 25 anni da quel momento e tante cose sono cambiate: ad esempio il rapporto tra i suoi due figli William e Harry, un tempo così uniti e oggi ai ferri corti. Tanta è ormai la distanza tra loro che hanno deciso di onorare l’anniversario della scomparsa della loro mamma separatamente: neanche una ricorrenza così dolorosa è ormai in grado di riunirli.

Lady Diana è stata una delle donne più fotografate, ammirate e chiacchierate del mondo e tutta questa attenzione è stata la sua rovina. In fuga dai paparazzi, raccontano le cronache dell’epoca, l’auto che la trasportava dall’hotel Ritz all’appartamento di Dodi Al-Fayed si è schiantata contro una parete del tunnel e per lei e gli altri passeggeri non c’è stato scampo. Il principe William aveva solo 15 anni, suo fratello Harry ne aveva 12.

Un tempo affiatatissimi, oggi i figli di Lady Diana e del principe Carlo sono agli antipodi. Non si vedono in pubblico insieme da oltre un anno, precisamente dal giorno in cui è stata inaugurata la statua dedicata a Lady D nei giardini di Kensington Palace, a Londra. Durante lo svelamento si vedeva come tra loro ci fosse tensione e sui tabloid britannici si è parlato di una lite accesa subito dopo la cerimonia, con il Duca di Sussex che, furioso, ha lasciato la Gran Bretagna in anticipo per tornare in California dove vive da qualche anno.

Il 25esimo anniversario della morte di Lady Diana, il principe Harry lo passerà a Montecito con Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. “Voglio che sia un giorno pieno di ricordi dell’incredibile lavoro che ha fatto e dell’amore con cui lo ha fatto. Voglio che sia un giorno per condividere lo spirito di mia madre con la mia famiglia, con i miei figli, che avrei voluto che conoscesse. Spero di renderla orgogliosa ogni giorno”, ha dichiarato recentemente.