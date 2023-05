Film stasera in TV da non perdere mercoledì 31 maggio 2023

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Rocco Papaleo e Giuseppe Battiston in una commedia su tradimenti e relazioni

Un’ottima annata – A good year, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Russell Crowe e Marion Cotillard in un film di Ridley Scott, tratto da un romanzo. Un cinico professionista eredita un vigneto in Provenza.

Dick & Jane – Operazione furto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Jim Carrey e Tea Leoni in una commedia. Dopo il licenziamento, un ex impiegato diventa un ladro insieme alla moglie.

L’ospite – Un viaggio tra i divani degli altri, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un uomo si separa dalla moglie e chiede ospitalità ad amici e parenti, diventando spettatore delle loro vite.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Wonder, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film con Julia Roberts. Un bambino con una malformazione al viso cerca di trovare il suo posto nel mondo.

Nome di donna, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Cristiana Capotondi in un film di Marco Tullio Giordana. Una donna vorrebbe denunciare le molestie del suo capo ma si scontra con un muro di omertà.

A good person, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Florence Pugh e Morgan Freeman in un film Sky Original. Una giovane donna prova a ricostruire la sua vita con l’aiuto del potenziale suocero.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Lara Croft: Tomb Raider, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primissimo adattamento del noto videogioco con Angelina Jolie come protagonista.

La fratellanza, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nicolaj Coster-Waldau in un action carcerario. Un broker di Wall Street entra a far parte di un pericolo gruppo di detenuti violenti.

Top Gun: Maverick, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Sequel del film cult con Tom Cruise e Val Kilmer. Maverick ritorna per addestrare nuove reclute.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Intrigo internazionale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Cary Grant in un film di Alfred Hitchcock. Un pubblicitario viene scambiato per un altro uomo e accusato di omicidio.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’ombra di Stalin, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un reporter gallese in viaggio in URSS scopre gli orrori del regime sovietico.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Siviglia-Roma, ore 21:00 su Rai 1

Finale di Europa League tra la squadra andalusa e quella di Mourinho.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Una famiglia all’improvviso, ore 21:40 su Canale 5

Chris Pine ed Elizabeth Banks in una commedia. Grazie al testamento del padre, un giovane uomo d’affari scopre di avere una sorella di cui ignorava l’esistenza.

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, ore 21:20 su Italia 1

Johnny Depp torna nel quarto capitolo della saga: stavolta dovrà fronteggiare il cattivo interpretato da Javier Bardem.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

La memoria del cuore, ore 21:30 su TV8

Channing Tatum e Rachel McAdams in un film nel quale l’amore sfida il destino avverso.

Un Paese quasi perfetto, ore 21:25 su Nove

Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone in una commedia. Tre amici decidono di aprire un borgo per risollevare le sorti di un paesino della Basilicata.