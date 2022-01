Nadia zittisce Gemma Galgani e il pubblico esplode

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è sul piede di guerra e si scaglia contro Tina Cipollari e Nadia Marsala, accusandole di aver allontanato Massimiliano da lei. In studio scoppia uno scontro durissimo e Nadia, senza scomporsi, zittisce la dama torinese.



Gemma Galgani ha preso l’ennesima batosta nello studio di Uomini e Donne ed è certa che la colpa sia di Tina Cipollari e Nadia Marsala. Secondo la torinese, infatti, Massimiliano Bartolini si è allontanato a causa delle due donne. L’opinionista è scoppiata, furiosa per le accuse di Gemma: “Hai stancato, tu non puoi dare sempre la colpa a me dei tuoi insuccessi amorosi e personali. Lei è convinta di piacere a tutti, ma ti sei guardata allo specchio?”. Nadia, dal suo canto, non crede di essersi intromessa dato che Massimiliano non è sceso per lei. Tutti trovano l’intervento di Gemma assurdo, dato che il cavaliere non è il suo fidanzato né tantomeno le ha mai promesso nulla.

“Gli uomini si stancano perché si trovano a prendere me con un Tina al seguito. Sei grottesca e cafona”, ha replicato Galgani. Nel frattempo, Massimiliano è uscito in esterna con Nadia e la serata è andata molto bene. Il cavaliere, interrogato da Tina, ha voluto spiegare il suo punto di vista sul due di picche rifilato a Gemma. A differenza di quanto affermato dalla torinese, Massimiliano non si è allontanato per le voci su Galgani bensì perché sin dall’inizio non aveva provato alcun interesse romantico nei suoi confronti: “Io sono arrivato qui e Gemma mi ha accolto, mi ha fatto divertire. Poi mi sono guardato attorno”.

La dama ribadisce che è stato lui ad invitarla nuovamente ad uscire insieme, e di aver creduto ci potesse essere altro anche per questo. Massimiliano è rimasto molto male per la reazione di Gemma e ci tiene a chiarire la sua posizione, sebbene la dama è furiosa al punto da prendersela con Nadia, facendo notare di aver scartato il cavaliere che è sceso per lei pur di sottrarle Bartolini. La romana, tuttavia, conclude la discussione con classe spegnendo tutte le argomentazioni di Gemma.