Giulia De Lellis in stile grande Gatsby, guarda che sogno a Roma

L’ambientazione è quella del grande Gatsby, ma il sogno non è americano ma molto romano! Giulia De Lellis festeggia con un po’ di ritardo (causa Covid) il compleanno con gli amici e il party è spettacolare. L’influencer indossa un top dalla scollatura vertiginosa, un paio di shorts inguinali e si ricopre di boa di struzzo con quell’aria da vamp che conquista i fan. L’atmosfera è perfetta e Giulia si lascia circondare dagli amici e baciare dal suo principe Carlo Gussalli Beretta.



“La location era una sala privata – racconta la De Lellis spiegando nei dettagli la meravigliosa serata che l’ha vista protagonista, perfettamente nella parte con coppe di champagne tra le mani – Volevo regalare alle mie persone del cuore una serata leggera dopo questi ultimi anni”. Per Giulia sono stati realizzati tutti i suoi dolci preferiti, tutte le scenografie che adora e che la facevano sembrare dentro una pellicola sexy e accattivante.



Ha voluto che ogni momento fosse immortalato in una sorta di album dei ricordi. “Lasciatemi sognare” ha scritto mostrando i suoi guanti neri con gli anelli luccicanti. E poi i baci con il suo principe azzurro, elegante e bello come sempre avvolto in un completo bianco. “Ti amo” ha scritto l’influencer a corredo di uno scatto di coppia. E poi abbracciata a lui: “Mille giorni di questi” si è augurata felice come una bimba.