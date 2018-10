Francesca Cipriani: “Ecco perchè non sono entrata nella Casa, ma la prossima puntata…”

Francesca Cipriani: posticipato l’ingresso della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip 2018 a causa del maltempo. La showgirl rassicura tutti: “è rimandato alla prossima settimana”

Posticipato l’ingresso di Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 2018. La burrosa showgirl dovrà aspettare ancora una lunga settimana prima di abbracciare il suo “amatissimo” Walter Nudo. La ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, infatti, doveva entrare questa sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 per incontrare Walter Nudo e fargli una sorpresa. Ad annunciarlo era stata proprio la prosperosa showgirl con una foto pubblicata su Instagram: “Pronta. Tra poco una sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip”. Un’entrata a sorpresa quella della Cipriani che, dopo aver raccontato da Barbara d’Urso di avere un debole per Walter Nudo, è stata contattata dalla redazione del programma proprio per entrare nella casa ed incontrare l’ex vincitore della prima edizione de L’Isola dei Famosi.

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 2018: ingresso rimandato

Purtroppo a causa del maltempo che si è abbattuto su Roma, costringendo anche lo stesso programma a chiudere prima la diretta, Francesca Cipriani non è riuscita a varcare la porta rossa e ad abbracciare Walter. “A causa del maltempo che ha causato una chiusura anticipata del @grandefratellotv, il mio ingresso è stato posticipato alla prossima settimana. Tranquilli, arriverò” ha scritto la showgirl con un lungo post su Instagram per la gioia dei tantissimi fan che la seguono sui social e che questa sera si erano sintonizzato davanti alla televisione per vedere la loro beniamina. Le parole della Cipriani confermano quanto successo considerando che anche la diretta di Ilary Blasi di lunedì 29 ottobre 2018 è terminata alle ore 00.30, circa mezz’ora prima del consueto orario di chiusura del reality show di Canale 5. Una cosa è certa: la sorpresa di Francesca Cipriani a Walter Nudo è stato solo posticipato. La prorompente showgirl, infatti, è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia, quella stessa casa che l’ha vista concorrente nel 2006 durante la sesta edizione della versione NIP del reality. L’appuntamento con Francesca Cipriani all’interno della casa è fissato per la prossima settimana, lunedì 5 novembre salvo sorprese o slittamenti dell’ultimo minuto. Intanto la sesta puntata del GFVIP 3 ha visto l’uscita dalla casa di Elia Fongaro, l’eliminato della settimana. A rischio eliminazione ora ci sono Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè.

