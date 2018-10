Zoe Cristofoli e la fine della relazione con Fabrizio Corona: “Non ho mai voluto niente da lui”

Zoe Cristofoli a Storie Italiane parla della fine della relazione con Fabrizio Corona: “Con lui ho vissuto dei bei momenti”

Zoe Cristofoli e la fine della relazione con Fabrizio Corona, la confessione della blogger ai microfoni di Storie Italiane. Zoe e l’ex re dei paparazzi hanno avuto una relazione durata due mesi, ma l’addio non è stato scaturito da un messaggio compromettente come ipotizzato da alcuni portali di gossip: “Io non ho trovato nessun sms compromettente, erano parecchie cose: ho trovato nei miei confronti una mancanza di rispetto, che per me è la base di tutto”. Continua Zoe, regina dei social: “Anche in una frequentazione ci vuole rispetto, è un impegno reciproco: per me non era un gioco o una farsa, era tutto vero. Innamorata? E’ una parola grossa, ma quando mi avvicino a una persona lo faccio mettendomi in gioco e senza alcun interesse”. Poi ha parlato di come ha conosciuto Corona: “L’ho conosciuto questa estate per lavoro, abbiamo iniziato a frequentarci: lui si era giò lasciato con Silvia Provvedi. E’ stata una frequentazione come quelle normale, siamo usciti e non mi sono trovata: ho preferito proseguire per la mia strada da sola”.

“CON FABRIZIO CORONA HO VISSUTO BEI MOMENTI”

“Credo sia fondamentale trovare il proprio equilibrio prima di stare bene con una persona”, prosegue Zoe Cristofoli, che ha poi sottolineato: “Sono molto comunicativa, sia per il mio lavoro sia perché fa parte del mio carattere: con lui ho sempre cercato di parlare e di farlo riflettere, non ho rancore e gli auguro bene per ogni cosa. Gli auguro che possa trovare serenità con se stesso e con le persone che gli vogliono bene”. I due non si sentono da quando è terminata la relazione, con la blogger che ha preferito non parlare dell’amore tra Corona e Silvia Provvedi: “Io non voglio entrare nel merito della loro relazione, sono cose loro e io non c’entro nulla: dico solo che bisogna avere rispetto delle persone che ti sono vicine e non bisogna sputare nel piatto in cui si è mangiato”. Sul perchè non ha sentito l’ex fotografo ha poi detto: “Non mi è venuto il desiderio perché penso alla mia vita, in primis penso a me stessa: ho tanti obiettivi e il mio primo pensiero non è Fabrizio, non lo era neanche quando lo frequentavo”. Infine, evidenzia: “Non ho mai voluto niente da lui, se non conoscerlo e frequentarlo: lui con me era un altro tipo di persona, ho vissuto dei bei momenti”.

Il Sussidiario