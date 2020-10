Rino Gaetano compie settant’anni: disponibile in digitale il Q Concert con Riccardo Cocciante e tutta la discografia in ultra HD

In occasione del settantesimo anniversario della nascita di Rino Gaetano verrà pubblicato, per la prima volta sulle piattaforme digitali, il disco Q Concert realizzato assieme a Riccardo Cocciante e ai New Perigeo, che include i brani Ancora Insieme, A mano a mano, Aida e Aschimilero. Il 29 ottobre 2020, ricorre il settantesimo anniversario dalla nascita di Rino Gaetano, venuto alla luce a Crotone il 29 ottobre 1950: un genio prematuramente scomparso che ci ha lasciato sei LP, un live e numerosi altri brani. Per l’occasione, oltre al disco Q Concert realizzato assieme a Riccardo Cocciante e ai New Perigeo, sarà disponibile in ultra HD su Amazon Music l’intero catalogo musicale dell’artista: Ingresso Libero, Mio fratello è figlio unico, Aida, Nuntereggae più, Resta vile maschio, dove vai, E io ci sto, Q Concert. I brani delle sue canzoni si presentano apparentemente leggeri e surreali, confusi ed improvvisati e smascherano, attraverso il paradosso, i modelli strutturali sociali e quelle che sono tutt’oggi le loro criticità, il loro limbo di apparenze, simboli e contraddizioni esplicite ed implicite. Nella sua discografia troviamo molti celebri brani tra cui Ma il cielo è sempre più, simbolo di speranza durante i duri mesi del lockdown, Gianna, A mano a mano, Sfiorivano le viole.

Ilmattino.it