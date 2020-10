Jennifer Aniston, non è divertente votare per Kanye

‘Non è divertente votare per Kanye (West, ndr)’. Ad una settimana dalle elezioni presidenziali in Usa, Jennifer Aniston invita gli elettori americani ad essere responsabili e a non votare per qualcuno che non raccoglierà abbastanza voti per cambiare il risultato delle elezioni. Il rapper americano ha lanciato la propria candidatura la scorsa estate da indipendente.

La Aniston ha anche pubblicato su social media una foto in cui imbuca il plico contenente il suo voto approfittando della possibilità di votare anticipatamente via posta. Ai suoi milioni di follower ha detto di aver votato per il candidato democratico Joe Biden e la sua vice Kamala Harris. “Il nostro attuale presidente – ha scritto nel post – ha deciso che il razzismo non è un problema. Ha ripetutamente e pubblicamente ignorato la scienza, troppe persone sono morte”. “Tutta questa cosa – continua – non per un candidato o una singola questione, è per il futuro di questo paese e del mondo”. Ha poi invitato a votare per l’uguaglianza dei diritti umani, per l’amore e la decenza.

ANSA