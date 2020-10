Cinema, nel 2021 tornerà “Artinvita”

La terza edizione del Festival Internazionale degli Abruzzi si conclude questa settimana con i laboratori cinematografici per gli studenti che hanno composto la giuria del Balkan Cinema Express – Premio del cortometraggio Balcanico. La manifestazione, che si è svolta dal 18 settembre al 4 ottobre, preceduta durante l’estate da ‘Sguardi italiani’, rassegna di cinema all’aperto e si è prolungata con le attività nelle scuole abruzzesi, guarda al futuro con fiducia: già deciso il periodo per l’edizione 2021. Artinvita tornerà protagonista dal 16 aprile al 2 maggio prossimi.

In questi giorni, in cui le nuove misure anti-Covid fermano nuovamente la cultura, quello che l’organizzazione vuole mandare è un messaggio di positività nei confronti nella cultura che evolve. Il pubblico ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi promossi, seguendo perfettamente le normative anti-Covid, supportato da tutto lo staff.

Il Festival vero e proprio ha coinvolto i Comuni del Chietino, Guardiagrele, Orsogna, Crecchio e Ortona.