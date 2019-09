Rai1, stasera secondo appuntamento con “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore”

Secondo appuntamento con la fiction “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore”, in onda su Rai1 alle 21.25, liberamente tratto dai romanzi di Mariolina Venezia con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Monica Dugo, A Nova Siri viene trovato il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa, desiderosa solo andare via e che per riuscirci è pronta a tutto, anche a farsi coinvolgere nei loschi traffici delle ecomatie che vogliono interrate rifiuti tossici nei campi della Basilicata.