Uomini e Donne, Beatrice Valli confessa problemi gravidanza: “Giovanissima, preoccupazione”

Beatrice Valli e Marco Fantini, una bella famiglia dopo Uomini e Donne

Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne Beatrice Valli e Marco Fantini formano una bellissima famiglia con Ale, figlio che lei ha avuto con Nico Bovi, e Bianca, che invece è nata dal loro amore. Sono poche le coppie che dopo la trasmissione di Maria De Filippi hanno dimostrato di tenere davvero alla costruzione di un futuro duraturo, e Marco e Beatrice sono proprio una di queste.

Nonostante le incomprensioni e le difficoltà di tutti i giorni i due stanno ancora insieme, e questo non può che renderci felici. Oggi Beatrice ha parlato della sua prima gravidanza e della preoccupazione che le ha provocato prima che tutto si regolarizzasse.

Uomini e Donne, la confessione di Beatrice Valli sulla prima gravidanza

“Come sapete – queste le parole della Valli – quando sono rimasta incinta di Ale ero giovanissima e non vi nascondo che oltre ad una grande felicità ci fosse anche qualche preoccupazione: ‘Sarò in grado di gestire tutto?’. Alla fine – ha raccontato Beatrice prima di sponsorizzare un prodotto – diventare mamma è stata l’esperienza più bella della mia vita che mi ha permesso di maturare e di acquisire sempre maggiore fiducia in me stessa”.

Parole bellissime che fanno riflettere e che si spera siano da esempio e guida per le neomamme giovani e per quelle di tutte le età.

Beatrice Valli mamma chiacchierata ma sempre presente

Non è la prima volta che Beatrice si lascia andare a confessioni così intime, eppure la fidanzata di Marco Fantini è sempre bersagliata dagli hater assieme al ragazzo. L’ultima volta è intervenuta con durezza sugli attacchi dovuti al fatto che sarebbe una mamma assente, ma fino a quando non troveranno il modo di fermare certi modi di fare sarà impossibile debellare gli hacker sal Web, e sarà inutile qualsiasi tentativo di resistenza.

Per fortuna comunque questi insulti non hanno tolto il sorriso a Beatrice che è sempre più raggiante.

di Mik, gossipetv.it