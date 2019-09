Raffaella Fico svela il vero motivo per cui ha perdonato Balotelli

Raffaella Fico si confessa e svela il vero motivo per cui ha perdonato Mario Balotelli

Raffaella Fico svela il vero motivo per cui ha perdonato Mario Balotelli dopo la dolorosa rottura e la nascita della piccola Pia.

La showgirl e il calciatore hanno vissuto un’intensa storia d’amore, terminata in modo burrascoso con interviste al vetriolo e accuse. Un addio arrivato quando la Fico era ancora incinta di Pia e accompagnato dalla richiesta di Balotelli di effettuare il test del DNA.

Da allora sono passati sei anni e le cose sono molto cambiate.

Fra Mario e Raffaella è tornato il sereno e oggi i due si definiscono buoni amici. Una pace raggiunta nel 2014 dopo che la modella napoletana ha scelto di perdonare l’ex e che lui ha riconosciuto ufficialmente Pia. A Storie Italiane, la Fico ha ricordato i momenti più difficili del passato, fra cui la richiesta del test del DNA che la ferì moltissimo.

“Credo che quella sia l’umiliazione più grande che una donna possa ricevere” ha svelato a Eleonora Daniele. Nonostante ciò la showgirl ha deciso di andare avanti per amore della figlia. “Mario è sempre il padre di mia figlia” ha detto, confermando di aver dimenticato la battaglia legale passata -. Oggi se ci penso non mi fa più male, mentre un po’ di anni fa al solo pensiero stavo male con me stessa. Mi chiedevo cosa avessi fatto di male, perché proprio a me”.

“Ho perdonato Mario per amore di mia figlia – ha confessato Raffaella -. Ci sentiamo, siamo amici. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani, bisogna andare avanti”.

Mario Balotelli in seguito è diventato papà anche di Lion, nato nel 2017 dall’amore per la compagna Clelia. Oggi la Fico, dopo l’addio ad Alessandro Moggi, è single e concentrata sulla figlia, ma i fan non l’hanno dimenticata, così come gli haters che spesso la insultano su Instagram.

“Posso dire che ormai sono una donna formata – ha confessato la Fico -, e per questo dico che se andassero ad attaccare una ragazzina o un’adolescente, potrebbe realmente starci male”.

