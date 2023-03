Eurovision Song Contest 2023, i conduttori italiani sono Maria Maionchi e Gabriele Corsi

Gabriele Corsi e Mara Maionchi sono i conduttori italiani della 67° edizione dell’Eurovision Song Contest

Gabriele Corsi e Mara Maionchi sono i commentatori italiani dell’Eurovision Song Contest 2023. A circa un mese e mezzo dall’inizio della 67° edizione della competizione musicale, la curiosità per l’evento è ormai alle stelle.

EUROVISION SONG CONTEST 2023, GABRIELE CORSI E MARA MAIONCHI CONDUTTORI

Gabriele Corsi è stato ospite del programma televisivo Stasera c’è Cattelan svelando la partner che lo accompagnerà in questa nuova avventura televisiva. Il conduttore sarà affiancato da Mara Maionchi, colonna portante della discografia italiana e protagonista assoluta del piccolo schermo.

La coppia avrà il compito di accompagnare il pubblico verso l’elezione della canzone vincitrice, a sfidarsi trentasette nazioni, in gara per l’Italia Marco Mengoni con il brano Due Vite. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 tornerà in gara sul palco dell’Eurovision Song Contest dopo il settimo posto ottenuto esattamente dieci anni fa con L’essenziale quando la vittoria venne conquistata dalla Danimarca con Only Teardrops di Emmelie de Forest.

Nel frattempo l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha svelato il running order delle due semifinali, in programma martedì 9 e giovedì 11 maggio alla Liverpool Arena. Ad aprire la gara la Norvegia, seguita poi da Malta e Serbia, mentre la chiusura sarà affidata ad Albania, Lituana e Australia.