Fedez e il provino a Hollywood per un film con Jennifer Aniston

Nell’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, con ospite Fabio Rovazzi, il rapper ha raccontato l’audizione, finita male, per il film Netflix Murder Mystery

“Arrivo, la tizia mi chiude in una sala, mi dà una pistola finta e mi dice “toh, recita!””. Nell’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato all’ospite Fabio Rovazzi di aver fatto un provino a Hollywood per Murder Mystery, il successo Netflix del 2019 con Jennifer Aniston e Adam Sandler. “Secondo me ho fatto un figurone”. Il rapper, in realtà, non ha superato la selezione per la quale “avevo anche un manichino finto che dovevo prendere per la gola, puntargli una pistola e dire “I spoke in English my whole life, stupid idiot!””. Per ribadire la fine del sogno cinematografico, nelle stories Instagram Fedez ha pubblicato lo spezzone del film con la parte perduta e recitata dall’attore poi selezionato per la pellicola: “Occasione sprecata”.

IL RAPPORTO CON ROVAZZI

Tra colpi di scena e risate, la commedia narra la storia di una coppia di coniugi che, durante una vacanza organizzata per riaccendere la passione, si ritrova incriminata per l’omicidio di un anziano miliardario. Il nuovo capitolo, Murder Mystery 2, uscirà in streaming il 31 marzo. Nel frattempo, Fedez ha condiviso con Rovazzi l’esperienza del provino per la prima volta dopo cinque anni dalla lite che aveva segnato la loro amicizia. “Dimmi se sbaglio, credo che io e te fossimo un po’ in un delirio di onnipotenza. Non credi?” ha chiesto Fedez. “Secondo me no. Sì, eravamo dei cog*****”, ma quello no” ha risposto Rovazzi.