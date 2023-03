Il caso Alex Schwazer, la docuserie arriva il 13 aprile

Su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick, il documentario in quattro episodi che svela i retroscena di una delle più celebri vicende di doping nella storia dello sport

Campione, imbroglione reo confesso, atleta alla disperata ricerca di rivalsa e riabilitazione, vittima di complotto. Alex Schwazer è stato ed è tutto questo, a seconda dei punti di vista personali. Ed è lui, il marciatore che fu capace di vincere una medaglia d’Oro ai Giochi di Pechino 2008 prima di finire nella spirale del doping, il protagonista de Il caso Alex Schwazer, la docuserie in 4 episodi prodotta da Indigo Stories su Netflix dal 13 aprile (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smarti Stick), in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Potete vedere il trailer della docuserie nel video pubblicato in testa a questo articolo.

ASCESA, CADUTA E TENTATIVO DI RISALITA DI UN CAMPIONE

Attraverso le parole dell’atleta, della madre, dell’allenatore, della sua fidanzata dell’epoca Carolina Kostner e di altri personaggi coinvolti nella vicenda, la serie affronta la storia di Schwazer, i suoi successi, la sua caduta ma soprattutto il tentativo di rialzarsi per provare a partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016. Un progetto nato dall’incontro tra l’atleta e Sandro Donati, allenatore simbolo della lotta al doping e arrestatosi improvvisamente con la nuova positività di Schwazer, nel gennaio del 2016, divenuta poi un intrigo internazionale fatto di accuse incrociate e udienze in tribunale.

UNA BATTAGLIA LEGALE ANCORA IN CORSO

Schwazer ha poi perso la possibilità di partecipare all’Olimpiade di Rio, ma se la sua carriera agonistica è finita la sua battaglia legale per riabilitare il proprio nome e smascherare quello che sostiene essere un complotto contro di lui continua. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.