Kylie Jenner e Travis Scott hanno cambiato il nome del figlio: ora si chiama Aire Webster

Secondo People il secondogenito di Kylie Jenner e Travis Scott, nato il 2 febbraio del 2022, si chiama ufficialmente Aire Webster. Il cambio del nome del bambino è avvenuto dopo che i suoi genitori hanno avviato il procedimento legale necessario per rettificare il primo nome scelto dalla coppia per il piccolo: Wolf Jacques.

Aire, che significa “Leone di Dio”, è un nome che piace molto alla mamma del bambino che già lo scorso inverno ha iniziato a chiamare così sui social media il suo secondogenito. Nelle foto sul profilo della magnate del make up il nuovo nome era già specificato in diverse didascalie.

DA WOLF JACQUES AD AIRE

Tra i tanti vezzi da star planetaria di Kylie Jenner possiamo aggiungere anche quello di mamma indecisa viste le difficoltà con cui lei e l’ex compagno Travis Scott sono giunti al nome (definitivo?) del loro secondo figlio.

Il bambino che è stato presentato al mondo nel 2022, più precisamente a febbraio, col nome di Wolf Jacques (il secondo nome è uguale a quello del padre, il cui nome completo è Jacques Bermon Webster II), già a marzo aveva cambiato nome per i suoi genitori e i fan (e i media) lo avevano saputo attraverso Instagram, dove la Jenner è una delle utenti femminili più seguite al mondo, con una Story dove la giovane mamma ammetteva di non sentire più quel nome, Wolf, adatto a suo figlio.

Nessuna indicazione, comunque, al tempo sul nuovo nome che però è spuntato in altri contenuti social. La Jenner ha pubblicato in seguito molte foto col bambino per condividere coi fan le fasi della sua crescita e il piccolo veniva già chiamato Aire. La scelta, singolare, era comunque piaciuta ai follower della star della tv che avevano apprezzato l’idea: Stormi (la prima figlia della Jenner) ed Aire erano davvero due nomi che stavano bene assieme.