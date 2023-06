Mercoledì 28 giugno, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in onda prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Nel corso della serata, una pagina dedicata ai rincari estivi che non permetteranno a molti italiani di concedersi una vacanza, al problema del reperimento di lavoratori stagionali e agli affitti brevi, preferiti dai possessori di abitazioni.

Sul tema politica estera, alla luce del recente golpe di stato, ci si interroga sugli eventuali cambiamenti per la Russia di Putin e per la guerra in Ucraina.

E ancora, un approfondimento sulla vicenda della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze dalla struttura occupata dove viveva con la madre e il fratello, con un’analisi sulle occupazioni abusive in Italia.

Infine, si affronterà il tema diritti Lgbtq+, protagonisti, in questi giorni in Italia, con la settimana dedicata ai pride.