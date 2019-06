Addio al papà di Alf, l’attore Max Wright si è spento a 75 anni

Il papà di Alf è morto. Si è spento a 75 anni Max Wright, attore di serie e sitcom americane. In particolare in Italia era rimasto celebre per il ruolo di Willie Tanner, padre di un pupazzo extraterrestre che dava il nome alla serie.

“Alf” andò in onda per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, per un totale di 102 episodi, per poi essere replicata per anni. Per il soggetto, gli sceneggiatori avevano preso come riferimento a “E.T. – L’extraterrestre“, anche se declinato in chiave comica. In “Alf” l’alieno arrivato sulla terra dal pianeta Melmac era infantile e pasticcione, una sorta di bambinone peloso che ne combinava di ogni colore.

Wright combatteva da tempo contro un tumore: nel 1995 gli era stato diagnosticato un linfoma, che però per molti anni sembrava in fase regressiva.

L’attore si è spento nella sua casa di Los Angeles. Due anni fa, sempre a causa di un cancro, era morta sua moglie, Linda Ybarrondo, con la quale era stato sposato per 52 anni. Wright aveva recitato anche in alcuni film di grande successo come “All That Jazz“, “Reds” e “Soul Man“.

