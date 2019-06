Muore d’infarto al cinema mentre sta guardando un film porno

Stroncato da un infarto mentre è in un cinema a luci rosse a vedere un porno. È accaduto al Palermo, tra le poltroncine dello storico cinema Orfeo, in via Maqueda 25, vicino alla stazione centrale. La vittima è un uomo di 60 anni, residente a Bagheria, che il proprietario del cinema, secondo l’edizione palermitana di Repubblica, ha definito un “cliente abituale”. Il decesso è avvenuto durante la proiezione di Lotta al potere, film hard in programmazione in una tra le pochissime sale a luci rosse rimaste aperte in Italia dopo l’avvento del porno free online. Si contano sulle dita di due mani i cinema porno in attività. Un paio a Bologna, una a Como, una a Genova, tutte senza nemmeno più locandine esterne o riferimenti al prodotto hard proiettato all’interno. L’Orfeo di Palermo è in attività fin dal 1925 e da quarant’anni proietta solo film pornografici.

Ilfattoquotidiano.it