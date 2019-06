Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono in crisi?

È insistente la voce che gira da qualche giorno: Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sarebbero in crisi. È il settimanale Spy a darne notizia, confermando i rumors che parlano di tensioni all’interno della coppia. Il cantante e la modella stanno insieme da 10 anni e questa è la prima volta che viene diffusa una notizia simile, sebbene non siano stati noti i dettagli e i protagonisti non abbiano ancora rilasciato nessuna dichiarazione.

Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono conosciuti nel 2009 sul palco dei Wind Music Awards, dove Eros Ramazzotti si era esibito. Marica Pellegrinelli era lì in veste di madrina ed è spettato a lei il compito di premiare il cantante per la sua esibizione. Da quel momento sono stati inseparabili, fino al matrimonio da favola celebrato nel 2014. Eros e Marica erano però una famiglia già in precedenza, visto che già nel 2011 è nata la loro prima bambina Raffaella Maria. Nel 2015, invece, è nato Gabrio Tullio.

Il loro è un vero e bell’esempio di famiglia allargata, perché Eros Ramazzotti ha ottimi rapporti con la sua ex moglie Michelle Hunziker, ma soprattutto Marica Pellegrinelli appare molto amica di Aurora, la prima figlia di Eros. Le due sono state spesso immortalate assieme a cena o per le vie dello shopping milanese e anche sui loro profili social non mancano i selfie, che fanno impazzire i fan. Aurora è molto legata ai suoi due fratelli e questo ha senz’altro contribuito a migliorare l’armonia del secondo matrimonio del padre.

Attualmente, Eros Ramazzotti è impegnato con il nuovo tour italiano ed europeo. Per i prossimi mesi il cantante sarà preso con una lunga serie di concerti, ripresi dopo che poco tempo fa Eros aveva dovuto sospendere l’attività a causa di un problema di salute, oggi risolto. Non resta che attendere l’evoluzione della situazione o una smentita da parte della coppia, con la speranza che se davvero fosse in atto la tempesta, questa sia solo passeggera.

Francesca Galici, Ilgiornale.it