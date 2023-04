Pier Silvio Berlusconi, una pausa tra gli affetti di famiglia e la passione per il mare

L’amministratore delegato di Mediaset, dopo tanti giorni di preoccupazione per il ricovero del padre, si è concesso qualche ora di serenità

Un sospiro di sollievo per Pier Silvio Berlusconi e famiglia. Dopo la paura per il ricovero d’urgenza del padre e i tanti giorni di preoccupazione, anche l’amministratore delegato di Mediaset ha potuto prendersi una pausa. Niente di speciale, solo qualche ora da dedicare agli affetti familiari e alla sua grande passione: il mare. Pier Silvio Berlusconi si è concesso prima due passi a Portofino, il borgo ligure che ama e che lo ha nominato cittadino onorario, insieme a Silvia Toffanin e ai due figli, Lorenzo Mattia (12 anni) e Sofia Valentina (7 anni) verso i quali esterna gesti di grande tenerezza. E poi un tuffo nelle acque di Paraggi dopo una lunga remata sulla tavola Sup di cui Pier Silvio è da tempo appassionato. Mostrando un fisico invidiabile nei giorni del suo 54esimo compleanno, il 28 aprile.