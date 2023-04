La Sirenetta, Mahmood sarà la voce italiana del granchio Sebastian

Il cantante entra nel cast vocale della versione italiana del live action Disney che arriverà al cinema il 24 maggio

Una star della musica italiana entra nel cast vocale de La Sirenetta, il live action tratto dal classico d’animazione Disney diretto da Rob Marshall che arriverà nei cinema italiani il 24 maggio. Mahmood sarà infatti la voce di Sebastian nella versione italiana del film, ad annunciarlo è stata proprio Disney Italia con un comunicato diffuso nella giornata del 27 aprile.

ARTISTA DA RECORD

“Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood, due volte vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022, e vincitore di Sanremo Giovani nel 2018, sarà la voce di Sebastian nella versione italiana del nuovo film Disney La Sirenetta”, si legge nel comunicato. Una nuova sfida dunque per un artista da oltre 2,5 miliardi di streaming totali, 29 dischi di platino in Italia e 6 all’estero e che il 13 maggio sarà ospite della serata finale dell’Eurovision Song Contest 2023, la prima volta per un artista italiano fuori concorso.

LA VOCE DI SEBASTIAN

La stessa Disney ha fornito sui suoi social un assaggio di quello che sarà il lavoro di doppiaggio di Mahmood, e potete mettere in play il video embeddato qua sotto per apprezzare la voce del nuovo Sebastian.

LA SIRENETTA, IL CAST

Nel live action, il ruolo della protagonista Ariel sarà interpretato da Halle Bailey, Jonah Hauer-King è Eric, Javier Bardem sarà Tritone e Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Nel cast vocale originale, Jacob Tremblay darà la voce a Flounders, Awkwafina al gabbiano Scuttle mentre Daveed Diggs sarà il Sebastian anglofono.