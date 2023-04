È morto a 68 anni l’attore e sceneggiatore Giovanni Lombardo Radice

Noto col nome d’arte John Morghen, era una star del cinema horror ma aveva recitato anche in film d’autore di Maurizio Nicchetti e Roberto Faenza. Aveva avuto una parte anche in Gangs of New York di Scorsese

È morto all’etò di 68 anni Giovanni Lombardo Radice, attore e sceneggiatore con una carriera lunga e solida. L’uomo si è spento nella notte del 27 aprile a Roma, ad annunciarlo è stato il figlio Giacomo. Noto col nome d’arte John Morghen, Radice era nipote del pedagogista di fama europea Giuseppe Lombardo Radice e figlio di Lucio Lombardo Radice, docente di matematica, pedagogista e dirigente del Pci.

I SUOI FILM PIÙ FAMOSI

Nella sua carriera, Radice aveva avuto ruoli importanti soprattutto nel cinema di genere horror, recitando in film come Apocalypse domani, La casa sperduta nel parco, Paura nella città dei morti viventi e Cannibal Ferox. Non gli mancavano però ruoli in film d’autore e grandi successi come Honolulu Baby di Maurizio Nichetti, Prendimi l’anima di Roberto Faenza e Gangs of New York di Martin Scorsese.

IL TEATRO, LA TV E UN’AUTOBIOGRAFIA

Parallelamente alla carriera cinematografica, Giovanni Lombardo Radice ne ha condotta una da attore e regista teatrale. È stato per molti anni direttore del teatro La Cometa. Da sceneggiatore ha firmato la serie cult I ragazzi del muretto. Nel 2016 ha pubblicato il libro di memorie Una vita da zombie. Vita privata e carriera di una star dell’horror.