Diletta Leotta sfoggia il pancino a spasso a Milano con Loris Karius

Tra le vie dello shopping mano nella mano in attesa di diventare mamma e papà

Diletta Leotta e Loris Karius paparazzati mano nella mano a spasso a Milano durante una giornata di relax. La coppia è in attesa della loro prima figlia e il pancino della conduttrice fa capolino sotto il top attillatissimo. I due si godono il sole tiepido della primavera e poi entrano in boutique per fare acquisti, e i fotografi non li perdono di vista.

Per la passeggiata Diletta Leotta sceglie un top attillato che sottolinea tutte le sue forme di futura mamma e lo abbina a jeans larghi e comodi con elastico in vita. Comodo e casual anche il look di Loris Karius, con pantaloni neri e giubbotto di pelle. Mano nella mano, e con il cagnolino Lillo al guinzaglio camminano in via della Spiga e poi si fermano in un negozio per qualche acquisto. Prima di rientrare a casa c’è tempo anche per un bel gelato, forse per accontentare una voglia della conduttrice al quindo mese di gravidanza.

Presto mamma

Ormai le forme di Diletta Leotta sono incontenibili e lei le sfoggia con orgoglio, scegliendo outfit attillati e postando sui social le foto dell’allenamento con il pancione a vista. Durante i primi mesi di gravidanza aveva provato a nasconderlo con abiti ampi, ma le voci che la volevano incinta hanno impazzato lo stesso. Alla fine lei e Loris Karius hanno annunciato la dolce attesa con un video social approfittando di una vacanza a Dubai, occasione perfetta per sfoggiare le nuove curve in bikini. Sarà una femmina, come annunciato con in gender reveal party in famiglia, e nascerà ad agosto.

La storia d’amore

“Ci si può innamorare di qualcuno senza un conto in banca cospicuo” ha detto Diletta Leotta scatenando la polemica sul web. Il destino però l’ha portata tra le braccia di Loris Karius, che con un patrimonio di circa 20 milioni di euro non può essere certo definito uno spiantato. Si sono conosciuti a Londra durante una vacanza studio della conduttrice circa 7 mesi fa, ed è nata una storia d’amore intensa e appassionata che presto li porterà a diventare mamma e papà.