“Isola dei Famosi”, Fiore Argento attacca Helena Prestes: “Mi hai tirato un masso”

Scintille tra le due concorrenti a “L’Isola dei Famosi”, la modella replica: “Non sono stata io, sono giorni che lei ha questo atteggiamento da vittima”

Attimi di tensione tra Fiore Argento e Helena Prestes a “L’Isola dei Famosi”. A far scattare le scintille è stato un piccolo incidente: durante la consueta raccolta della legna quotidiana, un masso ha colpito accidentalmente Fiore Argento. La figlia del noto regista dell’horror ha accusato la modella di averglielo lanciato contro. Helena però replica, difendendosi: “Non sono stata io, si è trattato di un incidente”.

Helena: “E’ un’isola selvaggia, può succedere”

Per fortuna, Argento non ha riportato conseguenze dal punto di vista fisico ma ha continuato ad attaccare l’altra naufraga: “Prima di buttare tronchi addosso a me, pensateci. Fai le cose piano”. Una sfuriata eccessiva secondo Helena: “Il masso è caduto, guarda Fiore anche io sono scivolata, non è per colpa mia. Potevo cadere anche io – ha detto la concorrente, che poi si è sfogata con la produzione -. Capisco che lei è fragile, dolce, ma questa è un’isola, selvaggia, le cose possono succedere. Sono tre giorni che ha questo atteggiamento da vittima nei miei confronti”.