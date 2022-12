Britney Spears è viva e instagramma insieme a noi

Le teorie complottiste popolano TikTok e la cantante pop del Mississippi da mesi ne è spesso protagonista. Dopo la fine della tutela paterna forzata dei beni e della libertà, la preoccupazione per la sua salute è cresciuta

I suoi account sono stati hackerati, no lei è morta e quella sui social è una sosia, no in realtà sta male ma non si può dire… Sono alcune delle voci che circolano da mesi, quegli smottamenti che in rete diventano facilmente valanghe, soprattutto quando riguardano un’icona pop come Britney Spears.

Sono stati pubblicati presunti certificati di morte, foto che denunciano incongruenze nel suo aspetto di oggi rispetto al passato, confronti tra i tatuaggi difformi dagli originali, ma niente di tutto questo si è mai rivelato reale.

A riaprire la polemica sono state le dichiarazioni del noto blogger americano Perez Hilton che ha detto di aver parlato con una persona molto vicina alla pop-star: “Non sta per niente bene, ma quando saprete la verità sarete tutti sorpresi”. E ha aggiunto di non poterla però rivelare per tutelarne la privacy.

Che Britney appaia sopra le righe, anche più di quanto ci si possa aspettare da una diva dalla vita rocambolesca, è incontrovertibile. Basta dare un’occhiata al suo account Instagram per rendersi conto che qualcosa non va. Negli ultimi post appare nuda e attonita davanti all’obiettivo.

Le leggende sui divi scomparsi o presunti tali sono ormai un classico, dalla morte di Paul McCartney agli avvistamenti post-mortem di Elvis. La cantante di Oops!… I did it again ha tutte le caratteristiche per diventare oggetto dei gossip più morbosi: è stata bella e dannata, provocatrice perturbante, ha fatto parlare di sé per tossicodipendenze e riabilitazioni, divorzi e custodia dei figli, per aver cambiato mille look e infine per la tutela legale da parte del padre a cui è stata sottoposta per 13 anni e che è terminata il 30 settembre 2021. Il movimento social #freebritney ha contribuito ad alimentare le leggende sull’icona pop.

Intanto in questi giorni di Natale il suo singolo con Elton John è ancora alto nelle classifiche. Hold me closer aveva ottenuto la #1 immediata appena uscito il 26 agosto 2022 in oltre 40 Paesi tra cui USA, Italia, Canada, Spagna, nella classifica iTunes. Si è collocato al debutto alla #6 nella pregevole principale classifica musicale statunitense Billboard Hot 100 americana.