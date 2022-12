Breaking Bad, l’anticipazione dello spot del Super Bowl

Durante l’evento che si svolgerà a febbraio 2023 sarà rilasciato un video promo con i protagonisti della serie tv. Per il momento è stata divulgata solo un’immagine che incuriosisce e crea aspetta

Sui megaschermi del prossimo Super Bowl LVII che si svolgerà a febbraio 2023, come ogni anno, saranno trasmessi alcuni trailer e spot legati anche al mondo del cinema e della tv. Entertainment Weekly!, in attesa dell’evento, ha condiviso sul web una prima immagine dello spot di PopCorners by Frito-Lay che ritrova il protagonista di Breaking Bad interpretato da Bryan Cranston. L’iconico Walter White è pronto a tornare in azione, o meglio “sta per accogliere anche gli snack” come si legge nell’articolo insieme alla foto pubblicata su Twitter che mostra una figura in penombra che ha un’aria familiare e tiene in mano una busta di “White Cheddar PopCorners”.

BREAKING BAD BY POPCORNERS

“Siamo entusiasti di riportare sugli schermi uno degli show più celebri di sempre per raccontare per la prima volta al Super Bowl la storia di PopCorners… E non vediamo l’ora di scoprire la reazione dei fan a chi e cosa è in arrivo!”, ha detto la VP of marketing di Frito-Lay Rhasheda Boyd. Quindi, anche se solo per motivi promozionali e commerciali, la squadra dell’amata serie terminata qualche anno fa potrebbe riunirsi in occasione dell’evento sportivo seguito con molta partecipazione da tutti gli Stati Uniti d’America. I dettagli sullo spot sono top secret

VI RICORDATE DI WALTER WHITE?

In Breaking Bad Bryan Cranston interpretava Walter White, un insegnante di chimica che inizia a trafficare e produrre metanfetamine con il nome di Heisenberg quando scopre di avere un tumore incurabile. Ad aiutarlo nella sua impresa criminale Jesse, un ragazzo che vive alla giornata e lavora nel mondo della droga da qualche anno. Creata da Vince Gilligan, questa serie si sviluppa nell’arco di cinque stagioni e ha vinto ben 16 Emmy Awards. Nel cast c’erano anche Giancarlo Esposito, Bob Odenkirk ed è stata realizzata anche la serie spin-off Better Call Saul che approfondisce la storia del personaggio di quest’ultimo.