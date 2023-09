Taylor Swift, il film-concerto dell’Eras Tour uscirà in tutto il mondo

Gli Swifties, i fan di Taylor Swift, possono tirare un sospiro di sollievo. Il film-concerto sull’Eras Tour, già atteso nei cinema statunitensi il 13 ottobre, uscirà in contemporanea in tutto il mondo. In Italia la pellicola musicale, diretta da Sam Wrench che ha già lavorato per Billie Eilish e Lizzo, sarà proiettata nei cinema multisala Uci, e la prevendita dei biglietti è già disponibile. “Il tour non è l’unica cosa che porteremo in tutto il mondo”, ha scritto la popstar su Instagram nella giornata di martedì. Lo scorso agosto Swift ha infatti concluso le tappe dell’Eras Tour in Nord America, in attesa di ripartire il prossimo anno per le altre date internazionali e per l’Europa fino all’ultimo spettacolo previsto in Canada nel novembre 2024. In Italia la cantante ha organizzato le due date del 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano, già sold-out. “L’Eras Tour è stata l’esperienza più significativa ed elettrica della mia vita finora e sono felicissima di dirvi che sarà presto sul grande schermo”, aveva annunciato la cantante.

LA TRACKLIST DEL NUOVO ALBUM 1989 (TAYLOR’S VERSION)

Swift ha recentemente annunciato anche la tracklist dell’attesissimo album 1989 (Taylor’s Version), in arrivo il 27 ottobre. Prima di rivelare i titoli dei nuovi brani, la popstar ha coinvolto i fan in un gioco su Google. Gli Swifties si sono impegnati nella risoluzione di un puzzle che appariva sullo schermo ogni volta che cercavano “Taylor Swift” sul motore di ricerca e, una volta terminata la sfida, la cantante ha inviato loro un messaggio: “Oh, guarda, ce l’avete fatta. Avete sbloccato il vault di 1989 (Taylor’s Version) e ora sono così entusiasta di condividere con voi i titoli dei nuovi brani. Sono: Is It Over Now?, Now That We Don’t Talk, Say Don’t Go e Suburban Legends. Non vedo l’ora di farveli ascoltare”. Swift ha pubblicato sui social anche l’intera tracklist dell’album, comprensiva di un’ultima canzone intitolata Slut! (From the Vault). “È una nuova colonna sonora. Ecco il retro delle copertine e i titoli delle tracce del vault di 1989 (la mia versione). Non vedo l’ora che esca, davvero. Grazie per essere stati al gioco, per aver indagato, per averci dato dentro e per aver reso queste rivelazioni così caoticamente divertenti (che è il miglior tipo di divertimento, dopotutto)”, ha scritto su Instagram la popstar.