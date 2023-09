Il ritorno di Belve su Rai 2. Fabrizio Corona si confessa: “Mio figlio sta male”

Dopo il successo delle passate edizioni, torna il programma cult, ideato e condotto da Francesca Fagnani, “Belve”, in onda da martedì 26 settembre alle 21.20 su Rai 2.

Le prime “belve” ospiti saranno Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino.

Per l’ex “re dei paparazzi”, si tratta del ritorno in Rai dopo undici anni e dopo aver finito di scontare la pena.

“Quando mi hanno comunicato il fine pena – ha detto – ero con Francesca Fagnani, avevamo appena finito di registrare la mia intervista per la prima puntata della nuova stagione di Belve”. “Di testa mi sono sempre sentito libero – ha aggiunto -, non sono mai riusciti ad ingabbiarmi davvero, credo che dal punto di vista giudiziario me ne abbiano fatte troppe. Ma ora sono libero di fare e soprattutto di parlare”.

Corona: “Mio figlio sta male”

Proprio a Belve, Corona ha raccontato una pagina dolorosa della sua vita: la malattia – definita “genetica” – del figlio Carlos, nato dall’amore con Nina Moric. “Adesso sta male”, ha detto. “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia. Ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

“Ci sono, in questo momento, come una presenza che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo – ha continuato – ma nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste”.

Alla domanda se Nina Moric vede suo figlio, Corona racconta: “Non lo vede mai”. E aggiunge: “Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

Fabrizio Corona ha anche parlato a ruota libera del suo discusso lavoro e degli scandali dei servizi fotografici. “Sui 10 casi che hanno trovato otto volte mi chiamarono loro, anche Trezeguet contattò lui me”. Fagnani insiste: “Non si è mai dispiaciuto? Non c’è una volta che è andato a dormire un po’ peggio?”. La risposta di Corona è lapidaria: “Mai”.

Poi si passa a toni più leggeri. Fagnani chiede se sono pronte le partecipazioni di matrimonio con Giacomo Urtis e Corona risponde: “Stiamo organizzando”.

Tra le novità di questa edizione, uno spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, il celebre imitatore napoletano che, nei panni di una improbabile cartomante, riceverà in studio e farà le carte a ospiti speciali. Inoltre, ci sarà uno “spazio di libera arte” dedicato ad attori, comici e personalità dello spettacolo che in ciascuna puntata, regaleranno in esclusiva al pubblico di “Belve”, una loro performance inedita.

Sul fronte delle conferme, tornano, questa volta in studio, le incursioni delle “Eterobasiche” ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che hanno conquistato il web dando vita a una parodia dei”maschi etero basici”. E, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.

Vero e proprio fenomeno virale sui social con 300 milioni di visualizzazioni per l’hashtag #Belve su TikTok, il programma ha collezionato, solo la scorsa stagione, 600 mila interazioni e quasi 11 milioni di visualizzazioni di contenuti video su Twitter, Facebook, Instagram e YouTube (dati Social Content Ratings di Talk Walker).

“Belve” è sempre disponibile on demand su RaiPlay. Questi gli account social:

Facebook @Rai2ufficiale e @RaiPlay.it.

Twitter @RaiDue e@RaiPlay.

Instagram @instarai2 e @raiplay_official.

Tik Tok @raiplay.