Ronaldo sposa Celina Lock, è il terzo sì per l’ex calciatore

Ronaldo il Fenomeno si è sposato.

L’ex calciatore ha detto sì a Celina Lock dopo 7 anni insieme, anche se si sono fidanzati ufficialmente solo lo scorso gennaio. Le nozze hanno avuto luogo a Ibiza nella chiesa di Es Cubells: lui si è fatto battezzare qualche giorno prima, proprio per poter accedere al rito religioso. Entrambi erano vestiti di bianco, lo sposo con tshirt e completo e la modella con un abito che le scivolava sulle curve.



“Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa. Diamo inizio a una settimana di festeggiamenti” hanno scritto Ronaldo e Celina Lock su Instagram postando una foto in cui sorridono felici tenendosi per mano sotto una pioggia di petali di rose bianche e chicchi di riso. La coppia vive a Ibiza da qualche anno.

Le richieste di Celina

Prima di sposare Ronaldo, Celina Lock ha posto le sue condizioni. Al calciatore ha chiesto fedeltà assoluta che, visti i trascorsi amorosi dell’ex calciatore, non è per niente scontata. La modella desidererebbe ardentemente un figlio e anche questa richiesta presenta qualche difficoltà dato che il Fenomeno si è sottoposto a una vasectomia nel tentativo di arginare l’ipertiroidismo di cui soffre da sempre. Per fortuna è stato previdente e ha depositato del seme proprio immaginando in un futuro di avere altri eredi, quindi con l’aiuto della scienza il sogno della sua terza moglie non è così irrealizzabile.

Chi è Celina Locks

Celina Locks, 33 anni, è una modella e imprenditrice brasiliana. Ha posato per numerose riviste di moda e sfilato su passerelle internazionali oltre ad essersi aggiudicata (nel 2007) il titolo di Supermodel of the World. Ha fondato un brand che porta il suo nome e che opera nel settore beauty. Lei e Ronaldo, 47 anni, si sono conosciuti 7 anni fa e a gennaio lui le ha chiesto di sposarlo, come hanno annunciato postando una serie di scatti di coppia.



I matrimoni precedenti di Ronaldo

Prima di Celina Locks, Ronaldo era già andato all’altare più di una volta. La sua prima moglie è stata Milene Domingues, l’ex calciatrice nota anche come Ronaldinha da cui ha avuto il primo figlio Ronald, che oggi ha 23 anni. Nel 2005 ha sposato Daniella Ciccarelli ma, dal momento che le nozze hanno avuto luogo prima dei rispettivi divorzi, queste non hanno valore legale. L’ex calciatore è stato il marito di Maria Beatriz Antony dal 2008 al 2012 e da lei ha avuto Maria Sofia e Maria Alice di 14 e 12 anni. Il Fenomeno ha anche un altro figlio, Alexander, nato dalle relazione con Michele Umezu.