“Grande Fratello Vip”, il dolore di Andrea: “Non ricordo più la voce di mio papà”

Il ragazzo confida a Onestini di essere dispiaciuto di non avere dei suoi filmati da rivedere

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” manca pochissimo alla finale e, abbandonate per un momento le strategie, i concorrenti sfruttano gli ultimi giorni per conoscersi meglio. In cucina Luca Onestini è curioso di saperne di più sulla vita e del compagno di avventura Andrea Maestrelli. Come l’amico Antonino Spinalbese, anche Andrea è rimasto presto senza papà e confessa dispiaciuto: “Non ricordo più bene la sua voce”.

“In alcuni momenti avevo bisogno della sua voce”

Dopo aver ripercorso la sua infanzia con Nikita, Andrea ha parlato delle sue origini meridionali con Onestini. Il concorrente ha rivelato che il padre, pur essendo di Bari, non aveva un forte accento pugliese. Purtroppo, però, con gli anni i ricordi si sbiadiscono sempre di più e Andrea dice di essersi dimenticato la sua voce. E’ inoltre amareggiato del fatto che non abbia nessun video o filmato da rivedere: “E’ una cosa molto fastidiosa non ricordarmela. Sono andato a cercare ma non ho trovato niente. A volte avrei bisogno di risentire la sua voce, in alcuni momenti mi sarebbe piaciuto avere qualcosa”.

“Vorrei poter scegliere se risentirlo oppure no”

Una situazione diametralmente opposta a quella che stanno vivendo loro al “Grande Fratello Vip”, costantemente ripresi e registrati. “Noi potremmo lasciare questo patrimonio ai nostri figli, questi mesi. Siamo noi in ogni sfumatura a 25-30 anni. E’ una cosa che uno dà per scontato ma non è così”, riflette Maestrelli che dopo essere stato eliminato è rientrato in Casa grazie al biglietto di ritorno. Onestini gli fa però notare che avere il video o l’audio di una persona che non c’è più può essere un’arma a doppio taglio: “Se ci pensi è una cosa forte e che può anche fare male. Sentire un audio come se fosse di adesso, ma sapere che non c’è più”. Maestrelli però ribatte deciso: “Fidati, è meglio avere la scelta e decidere se usarli oppure no”.

La posizione di Luca

L’ex tronista ammette che lui non ce la fa a rivedere i video dei cari che non ci sono più: “All’inizio è impossibile andare a riguardarsi certe cose, stai troppo male. Ancora adesso io non riesco a rivedere dei video. Forse però con il tempo ti manca non averli, anche se poi ognuno è fatto a modo suo”.