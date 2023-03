Daniel Radcliffe diventa papà, primo figlio in arrivo per la star di Harry Potter

La compagna e collega Erin Darke è incinta, il parto è previsto entro l’estate

Daniel Radcliffe diventa papà. L’attore 33enne, noto per aver interpretato il maghetto più famoso al mondo nell’omonima serie di film “Harry Potter” tratta dai romanzi di J. K. Rowling, ha ufficializzato la notizia attraverso il suo portavoce al magazine “People”. Per la star, che sta insieme alla collega Erin Darke dal 2012, si tratta del primo figlio. Il parto è previsto entro l’estate.

La storia tra Radcliffe ed Erin Darke

Conosciuta nel 2012 sul set di “Giovani ribelli”, la storia è stata ufficializzata solo due anni dopo, nel 2014. Daniel Radcliffe e Erin Darke hanno tenuto segreta la loro relazione, anche se i tabloid sapevano già tutto. Erin, classe 1985, è di cinque anni più grande di Daniel ed è famosa soprattutto per aver partecipato in molte serie tv come “Good Girl Revolt” e “Miracle Workers”, ideata proprio da Radcliffe. In una intervista rilasciata al magazine “People” un anno fa, Radcliffe parlava così della fidanzata: “Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno”. Quanto al desiderio di diventare papà, ha confessato: “Mi piacerebbe diventare padre, ma non ho fretta: l’idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria”.

Daniel Radcliffe: “Non interessato a Harry Potter”

“Un nuovo Harry Potter? Non sono interessato”. Daniel Radcliffe si tira fuori e dice che quel ruolo è per ora un capitolo chiuso della sua vita, recentemente ha anche raccontato che rivedersi nei panni del maghetto lo imbarazza. “Sono ad un punto – ha detto in un’intervista al New York Times – in cui mi sento di essere uscito bene da ‘Potter’ e sono davvero felice per dove sono ora. Tornare indietro comporterebbe un cambiamento significativo nella mia vita”. A sognare un nuovo Harry Potter è Chris Columbus, regista dei primi due capitoli della saga, ossia “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001) e “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002). “Una versione de ‘La maledizione dell’erede’ (opera teatrale, ndr) con Dan (Radcliffe), Rupert (Grint) e Emma (Watson) all’età giusta, sarebbe una gioia cinematografica – aveva detto Columbus mesi fa -. Se sei un fanatico di film o un cinefilo equivale a ciò che J.J. (Abrams) fece con ‘Guerre Stellari”. Tuttavia, anche se ora Radcliff non è pronto per rimettere i panni di Harry Potter, non lo esclude in un futuro. “Mai dire mai – ha continuato – quelli di ‘Guerre Stellari’ hanno avuto 30, 40 anni prima di tornare, per me sono solo 10”.

La carriera di Daniel Radcliffe

Nato a Londra nel 1989 e da piccolo con qualche problema di espressione verbale e socializzazione, Radcliffe ha debuttato nel mondo del cinema nel 1999 a soli dieci anni, nel ruolo di David Copperfield nell’omonimo film ispirato al romanzo di Charles Dickens. Due anni dopo si è ritrovato su un palcoscenico mondiale grazie al successo di Harry Potter. All’età di 16 anni, Radcliffe è diventato il più giovane non-reale che sia mai stato in un ritratto nella celebre pinacoteca National Portrait Gallery di Londra. Nel post Harry Potter, Radcliffe si è ritrovato protagonista di film minori che neanche lontanamente hanno eguagliato il successo del maghetto con gli occhiali. Ha interpretato, tra gli altri, un uomo che si sveglia con le corna in “Horns” (2013) oppure un cadavere puzzolente in “Swiss Army Man – Un amico multiuso” (2016).