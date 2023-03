Harry Styles ed Emily Ratajkowski sono una coppia? Il bacio a Los Angeles.

Il cantante e la modella sono stati ripresi mentre si scambiavano un bacio appassionato per le strade di Tokyo. I rumors sulla loro relazione sembrano aver trovato conferma

Harry Styles ed Emily Ratajkowski potrebbero essere una nuova coppia. L’ipotesi è ormai più di un sospetto dal momento che nel fine settimana sono venute fuori le prime immagini del cantante e della modella intenti a baciarsi appassionatamente per le strade di Tokyo.

Il video diffuso dal Daily Mail non lascerebbe spazio a dubbi. La star di Golden potrebbe non essere più single.

IL BACIO PER STRADA A TOKYO

I fan di Harry Styles sono in stato di massima allerta: Emily Ratajkowski potrebbe aver rubato il cuore del loro beniamino che era tornato single dopo la fine della relazione durata ben due anni con Olivia Wilde. La popstar che in queste settimane è impegnata con la leg asiatica del suo formidabile Love On Tour, la tournée mondiale che lo ha visto impegnato a lungo negli Stati Uniti e che arriverà in Italia per il prossimo luglio con una data a Reggio Emilia, si è fatto sorprendere dai reporter in atteggiamento molto intimo con la modella e attrice statunitense, lasciando a bocca aperta le fan che sanno quanto normalmente il cantautore britannico tenga alla sua privacy. Nelle immagini del bacio con Emily Ratajkowski, invece, il ventinovenne appare molto rilassato, come dimostra la sua acconciatura con il ciuffo frontale raccolto in un piccolo codino.

STYLES ED “EMRATA” SINGLE DA POCO

Vista l’ambientazione del video, i fan suppongono che sia stata “Emrata”, il nomignolo con cui la modella cresciuta in California è conosciuta sui social media, a raggiungere Styles in Giappone per trascorrere del tempo insieme tra uno spettacolo e l’altro di lui. Styles, come era prevedibile, si è gettato a capofitto nella musica dopo la fine della chiacchierata storia d’amore con Olivia Wilde, regista e interprete di Don’t Worry Darling, alla quale si era legato proprio grazie a questo progetto cinematografico.

Molte sono, invece, le relazioni lampo e i flirt che hanno visto protagonista Ratajkowski nell’ultima stagione. La modella, che ha divorziato ufficialmente da Sebastian Bear-McClard, avrebbe frequentato per un po’, di recente, l’attore comico Pete Davidson ed anche Eric Andre col quale sarebbe apparsa in uno scatto hot suoi social. Nessuna di queste relazioni, o presunte tali, è durata abbastanza a lungo da meritare un approfondimento suoi media di settore i quali, però, avevano riportato di recente anche le voci di un inizio di una storia d’amore con Styles che, a quanto sembra, non erano del tutto prive di fondamento.