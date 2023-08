Elodie felice con Andrea Iannone e Marracash si consola con Asia

Elodie e Marracash non potrebbero essere più distanti… e più felici. La loro storia d’amore è finita e definitivamente archiviata, anche se i fan hanno sperato a lungo in un ritorno di fiamma. La cantante è fidanzata da un anno con Andrea Iannone e convivono da qualche mese: il settimanale Chi li ha sorpresi in vacanza a Porto Cervo affiatati e complici. Nelle stesse ore il rapper era a Pantelleria con la nuova compagna, Asia Pesenti. I loro baci bollenti non sono sfuggiti ai paparazzi.

“Nessun prossimo fidanzato sarà mai alla sua altezza” aveva detto Elodie a proposito di Marracash dopo la fine della loro relazione. Poi è arrivato Andrea Iannone e tutto è cambiato. Al mare si scambiano tenere carezze e si aiutano a vicenda a salire sugli scogli dimostrando grande intesa. Marracash è lontano più che mai dai pensieri della cantante e anche lui ha il cuore altrove. Con Asia Pesenti la chimica è alle stelle e i loro baci salati sono bollenti. Della relazione con la sua ex, lui ha detto: “È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano” ma ora ha definitivamente voltato pagina.

La storia tra Elodie e Andrea Iannone Andrea Elodie e Andrea Iannone si sono conosciuti la scorsa estate durante una vacanza insieme ad amici comuni. I paparazzi li hanno intercettati subito, immortalando le prime fasi del loro amore. Piano piano la relazione si è consolidata e i due sono usciti allo scoperto. “Ti amo. Come è bello vivere con te” ha scritto la cantante sui social per celebrare il compleanno del suo compagno il 9 agosto.

Marracash e Asia Pesenti, nuova coppia Marracash e Asia Pesenti, di 17 anni puù giovane (44 lui, 27 lei) fanno coppia da pochissimo e quella a Pantelleria potrebbe essere la loro prima vacanza insieme. Della loro storia si vociferava già da qualche giorno e i loro baci in riva al mare confermano i rumor. Lei è una fashion designer bergamasca che sui social si fa chiamare Assia. Non è chiaro quando e come si siano conosciuti, ma che la passione sia sbocciata è evidente.