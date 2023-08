Morgan al Meeting di Rimini si appella al Governo Meloni per maggiori interventi a favore della musica

Morgan, uno dei fondatori della scena musicale indipendente italiana coi suoi Bluvertigo e con la sua carriera solista, ieri sera ha letteralmente entusiasmato il pubblico del Meeting dell’Amicizia tra i Popoli di Rimini con una sua originale suite al pianoforte dopo avere premiato le vincitrici del Meeting Music Contest del Meeting delle Etichette Indipendenti le entusiasti e felici cantautrici La Noce e Alice Mammola organizzato da Giordano Sangiorgi del MEI e Otello Cenci del Meeting di Rimini.

Ma soprattutto nell’incontro alle ore 18, condotto dal giornalista, conduttore e promoter Giordano Sangiorgi, patron del MEI, ha coinvolto e affascinato il tanto pubblico coinvolto.

Intanto e’ stato forte un suo appello al Governo Meloni affinche’ intervenga quanto prima a sostegno della musiche di qualita’ realizzate dagli artisti e dalle etichette discografiche indipendenti del nostro paese per contrastare la deriva delle major che stanno producendo come e’ evidente da questa estate di tormentoni musicali musiche e testi sempre piu’ banali e semplici fino al grado zero delle minime conoscenze musicali e letterarie e affinche’ quanto prima il settore musicale con l’attivazione del Codice dello Spettacolo dal Vivo e di una Ruiforma sul Welfare dello Spettacolo venga riconosciuto a tutto tondo come un settore lavorativo e imprenditoriale come tutti gli altri con tutte le tutele e i sostegni necessari.

Infine, ha annunciato che si dara’ da fare per scovare un altro nuovo talento a X-Factor come ha gia’ fatto in tante altre occasioni, dopo avere proposto per primo, l’inserimento nei talent delle canzoni inedite che hanno portato un vento di originalita’ , novita’ e freschezza al format, confidando di avere un disco pronto con tantissime sue nuove canzoni cosi come e’ pronta anche una lunghissima suite classica che meriterebbe di trovare un produttore di musica classica per una produzione che certamente venderebbe in tutto il mondo e avvicinerebbe tanti giovani al mondo della musica classica. Infine, e’ stato ben lieto di sapere che il suo appello dello scorso anno, fatto insieme a Renzo Arbore , Iva Zanicchi e Beppe Carletti con il MEI, a favore del Liscio pro Unesco si si instradato per un giusto percorso per ottenere tale riconoscimento. L’incontro si e’ concluso con tantissime domande da parte del pubblico entusiasta puntando soprattutto sul tema della grande importanza di una educazione musicale in Italia, uno dei paesi piu’ importanti nel mondo a livello musicale, fin dalle scuole elementari.