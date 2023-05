Manila Nazzaro nuovo flirt dopo Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro accende il gossip. Dopo la rottura con Lorenzo Amoruso, l’ex Vippona starebbe frequentando un noto volto televisivo. Ecco di chi si tratta!

Nella giornata di martedì 24 maggio, Lorenzo Amoruso ha lanciato alcune precise accuse contro la sua ex fidanzata Manila Nazzaro. In particolare, ha dichiarato che l’ex Miss Italia, a pochi giorni dalla loro separazione, stava già frequentando qualcun altro. Qualcuno che, forse, aveva iniziato a vedere quando era ancora impegnata con l’ex calciatore. Secondo le indiscrezioni riportate da Today, il nuovo flirt della 45enne potrebbe essere il volto di un noto talent targato Rai.



Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si sono lasciati dopo sei anni insieme. Ad ufficializzare la rottura è stata la pugliese, nel salotto di Verissimo. Il 51enne, in seguito, si è sfogato via social, spiegando che la causa della separazione è legata a divergenti progetti per il futuro. La foggiana, a suo dire, sognava il matrimonio, ma l’ex sportivo non era dello stesso avviso. “Lei ha preso la decisione di lasciarmi– ha chiarito Amoruso – C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso”.

Nelle ultime ore l’ex calciatore ha partecipato ad una diretta su Instagram con l’ex Vippone Biagio D’Anelli e ha colto l’occasione non solo per ripercorrere la sua storia d’amore con l’ex Miss Italia. Ha anche svelato alcuni retroscena scioccanti, dicendosi sicuro che la Nazzaro, quando la loro storia è finita, vedeva già qualcun altro.

All’indomani delle spiazzanti rivelazioni di Lorenzo Amoruso, il portale Today ha spifferato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe un flirt con Stefano Oradei. Il 39enne è un ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle. Ad alimentare il gossip, un avvistamento che risale a circa una settimana fa. Manila Nazzaro e Stefano Oradei erano insieme al party che Valeria Marini ha organizzato a Roma per il suo compleanno. Non solo: eccoli di nuovo fianco a fianco qualche giorno dopo, all’inaugurazione di un locale. Si vocifera di grande affiatamento e complicità. Tuttavia, per il momento, si tratta solo d’indiscrezioni, non supportate da alcuna conferma.