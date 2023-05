La chiacchierata edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon e nonostante Mediaset abbia imposto nuovi e rigidi criteri per le prossime edizioni dei reality della rete, sembra che sia dificile perdere le vecchie abitudini.

Grande Fratello Vip, un frate nella prossima edizione?

Le ultime news sulla prossima edizione del GFVip, sempre condotta da Alfonso Signorini, sarà divisa, probabilmente tra Vip e Nip, quindi, le persone non famose, come i primi anni del reality. Tornerà Orietta Berti come opinionista, mentre Sonia Bruganelli potrebbe essere sostituita – alcuni vociferano da Giulia Salemi -. A quanto pare, tra i possibili nuovi concorrenti ci sarà anche un frate: Fra Alfredo ha infatti deciso di scrivere una lettera al conduttore di Signorini nell’ultimo numero di Chi, il settimanale da lui diretto.

Il frate ha chiesto al conduttore di poter prendere parte alla prossima edizione del GFVip, dato che è un fan sfegatato del programma: ha, infatti, raccontato di aver tifato per Spinalbese e Tavassi in questa edizione appena conclusa. Inoltre, da quando all’Isola dei Famosi ha visto arrivare come naufraga l’ex Suor Cristina gli è balenata l’idea di poter partecipare a un reality.

Ma, oltre a motivi di intrattenimento, l’obiettivo di Fra Alfredo sarebbe anche quello di trasmettere un esempio ai giovani che guardano la trasmissione, raccontando le sue esperienze di vita, in prima persona. Ma cosa ha risposto Alfonso Signorini? Il conduttore del reality, alla proposta del frate di incontrarsi e parlare della sua vita e della possibilità di partecipare al reality, ha fornito una risposta vaga, ma che lascia ben sperare:

“Caro Fra Alfredo, grazie per l’interesse e l’entusiasmo con cui segue il cosiddetto mondo secolare. Magari due chiacchiere le faremo. Un caro saluto.”