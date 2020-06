Rai1, ultimo appuntamento su con “Nero a metà”

Finale di stagione per la prima serie di “Nero a metà”, la fiction interpretata da Claudio Amendola, in onda su Rai1 alle 21.25.

Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo Guerrieri c’è Malik. Alba, profondamente delusa, chiede a Riccardo di difendere suo padre. Il resto della squadra è alle prese con la morte improvvisa di un ragazzo, un caso che costa la sospensione dal servizio a Cantabella.

Dopo le indagini preliminari, si scopre che l’arma del delitto è una pistola trovata nell’appartamento dell’ispettore. Muzo allora, comincia a sospettare di Clara, l’unica a sapere dove Carlo custodisse l’arma. Riccardo riesce a far uscire Carlo di prigione, ma c’è qualcosa che non quadra. L’avvocato capisce che qualcuno si è introdotto in casa di Carlo trovando quella pistola e facendo il confronto balistico prima dell’arresto: è stato Malik, e Alba – sentendosi profondamente tradita dall’uomo che ama – prende le distanze da lui. Ciò che ancora non è chiaro è chi aiutasse Bosca e Clara nello spaccio di droga: tutto porta a pensare che i due avessero un complice in polizia…