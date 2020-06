Il potere della musica e dei sogni: Dakota Johnson è “L’assistente delle star”

In digitale dal 26 giugno . Guarda la clip in esclusiva

“L’assistente della star” in digitale dal 26 giugno è una storia sull’importanza di seguire i propri sogni e sui rischi che si devono correre facendo questa scelta. Diretto da Nisha Ganatro (“E poi c’è Katherine”) e con Dakota Johnson è una commedia moderna al femminile, che parla di talento, resistenza e del potere della musica di riunire le persone.

Ambientato nella sfavillante scena musicale di Los Angeles, “Lassistente delle star” è la storia del rapporto tra due donne molto

diverse, talentuose ed inflessibili, ma anche divertenti e imperfette, Grace Davis (Tracee Ellis Ross), una superstar il cui talento e la cui ambizione hanno raggiunto livelli incredibili e di Maggie (Dakota Johnson) sua assistente personale, oberata di lavoro e impegnata a sbrigare le sue commissioni, che aspira a diventare una produttrice musicale. Quando il manager di Grace (Ice Cube) le presenta un’opportunità che potrebbe dare una svolta alla sua carriera, la cantante dovrà scegliere se rimanere al sicuro o ascoltare il suo cuore e cambiare per sempre la sua vita.

“Mostra uno spaccato particolare del settore dell’intrattenimento, e di quanto duro lavoro e sacrificio siano necessari per raggiungere il successo e mantenerlo, specialmente per le donne – e soprattutto ad una certa età” racconta la regista: “Ero entusiasta di poter raccontare la storia di due donne, Maggie – che cerca di entrare in un mondo che non prende sul serio le donne – e Grace Davis – un’icona della musica che lotta per rimanere in un campo che mette da parte le donne quando arrivano ai 40 anni” e aggiunge: “In questo strano periodo di pandemia, spero che L’assistente della star porti un po’ di allegria nelle nostre vite. Penso che sia importante raccontare storie che enfatizzino come tutti noi traiamo dei benefici nel dare il meglio di noi, e nel sostenerci a vicenda, anche se ci sono ostacoli da superare (e ce ne sono sempre). Spero inoltre che il film porti un po’ più di gioia nel mondo, con grandi performance, molte risate e della musica indimenticabile. Perché nulla è più salutare per lo spirito delle belle canzoni e le risate”.

