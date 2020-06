Charlene Wittstock e Alberto di Monaco con Jaques e Gabriella sul balcone di Palazzo Grimaldi… ma che noia per i gemellini!

I principini si affacciano con mamma e papà per la festa di San Giovanni. Ma nonostante il giorno di festa sfoggiano tutti musi lunghi…

Charlene Wittstock e Alberto di Monaco tornano ad affacciarsi dal balcone di Palazzo Grimaldi con i figli Jaques e Gabriella in occasione della festa di San Giovanni. Ma i gemellini sono annoiatissimi: che teneri! CHE BRONCETTO! – Il principe Alberto e la principessa Charlene fanno di tutto per animarli e farli sorridere, ma Jaques e Gabriella mantengono il broncetto.



Di certo, anziché salutare i sudditi del principato vestiti di tutto punto – lui con giacca e camicia, lei con abitino bianco e cerchietto in testa – in questa giornata calda preferirebbero stare in costume a giocare su una spiaggia come tutti i bambini. Ma… noblesse oblige e la festa di San Giovanni a Monaco è un evento molto importante.

RIPARTONO LE VOCI DI CRISI – Un evento felice, dopo la grande paura per il coronavirus e il lutto che ha appena colpito i Grimaldi: al funerale c’erano proprio tutti. Ora è il momento della festa, della ripartenza. Charlene, bellissima in abito scuro e capelli raccolti, torna a usare il rossetto deciso. Ma neanche lei regala grandi sorrisi. E inevitabilmente ripartono le voci di crisi…





