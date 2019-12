Rai1, stasera ultima puntata di “Ognuno è perfetto”

Si conclude stasera alle 21.25 su Rai1 “Ognuno è perfetto” con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo e la regia di Giacomo Campiotti. I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Dopo aver salutato i ragazzi e Miriam che devono tornare in Italia, Rick e Ivan iniziano il loro viaggio alla ricerca di Tina in Albania, che riserverà loro scoperte inaspettate: Una e Katanna hanno una falsa identità e potrebbero trovarsi in Kosovo. lvan e Rick però sono senza passaporto e sono costretti ad entrare illegalmente…