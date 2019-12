Andrea Damante ufficializza la storia con Claudia Coppola

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, si è cercato in tutti i modi di affibbiare qualche flirt ad Andrea Damante che, nel frattempo, ha sempre smentito ogni presunta allusione. Dopo il flirt con Sara Croce e quello immediatamente smentito con Paola Di Benedetto, da qualche tempo di vociferava la possibilità di un flirt risalente al 2018 tra Andrea Damante e Belen Rodriguez.

La verità sulla sua vita sentimentale, però, è tutt’altra.

Nell’ultimo periodo, infattti, Andrea Damante è stato pizzicato dai paparazzi in compagnia di diverse ragazze. L’ultima? Si tratta di Claudia Coppola che, secondo alcuni, Andrea avrebbe soprannominato Cloody. Quello che si sa di Claudia è che è giovanissima, fa la modella e l’indossatrice e vive da anni a Milano. A quanto si dice, Andrea e Claudia si sarebbero incontrati in un bar più di un mese fa e tra i due sarebbe scattato subito qualcosa di forte, sebbene abbiano deciso di frequentarsi come una vera coppia solo da qualche settimana. Escono insieme, cenano sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi e trascorrono momenti più intimi tra le mura di casa di Andrea.

Tuttavia, solo ora abbiamo avuto la prova che il Dama ha intenzioni serie. Sui social ha infatti presentato ufficialmente la sua nuova fidanzata Claudia ai fan. Finalmente niente più scatti rubati, adesso il deejay non si nasconde più e possiamo aspettarci da lui foto e video insieme a Claudia.

A prova di ciò, nel video che Andrea ha pubblicato tra le sue storie di Instagram compare anche la fidanzata Claudia Coppola. I due sono in partenza per trascorrere due giorni in montagna, giorni in cui il Dama ha intenzione di staccare la spina e prepararsi in vista del Natale. Così ha spiegato su Instagram, prima che Claudia prendesse parola e si sentisse quindi anche la sua voce nel video. Ed è stato proprio a questo punto che Andrea ha girato il telefono e ha inquadrato anche lei, in una normale situazione tra fidanzati. Non è ancora chiaro se si tratti di un weekend romantico in montagna o se saranno insieme ad amici, sta di fatto però che in macchina sono soli.

Si tratta effettivamente della prima volta che Andrea Damante e la fidanzata Claudia si mostrano insieme sui social. Ovviamente, i due sono stati beccati più volte dai giornali di gossip, ma dopo questo video insieme su Instagram possiamo dire che non si tratta più di una semplice frequentazione.

Insomma, il Dama fa davvero sul serio?

Ludovica Marchese, ilgiornale.it