Extreme E, il primo campionato mondiale di Suv elettrici in esclusiva sulle reti Mediaset

Dopo il successo televisivo delle gare delle monoposto di Formula E, Mediaset ha acquistato anche i diritti dell’Extreme E, lo spettacolare campionato che utilizza solo SUV elettrici a emissioni zero per correre fuoristrada nelle zone più impervie del mondo e che debutterà nel gennaio 2021.

L’Extreme E si ispira al mondo del rally e lo reinterpreta in chiave sostenibile e ambientalista. Per sensibilizzare il pubblico anche sul tema dei cambiamenti climatici i Suv elettrici 4×4 sfrecceranno su tracciati ai confini della Terra, nelle zone più invisibili e quindi più a rischio. Per la prima stagione si correrà sulle dune del Lago Rosa in Senegal, sull’Himalaya, nelle zone più remote del deserto del Sahara, in Groenlandia e nella Foresta Amazzonica. Il tutto supportato da una nave che sposterà le auto e i componenti del Circo Extreme E, il cargo di 105 metri Royal Mail St. Helena ristrutturato e dotato di impianti a energia rinnovabile.

Ogni auto della Extreme E sarà equipaggiate con due motori da 200 kW per un totale di 550 CV e batterie da 54 kWh, prodotte dalla Williams. Il campionato sarà a eliminazione e parteciperanno 12 team suddivisi in due gruppi.

Mediaset ha deciso di continuare a investire su sport motoristici che uniscono la competizione e la passione con l’eco-sostenibilità. Un mix di spettacolo, avventura e tutela dell’ambiente.

Il campionato prenderà il via su Italia 1 dal 22 al 24 gennaio 2021 da Lac Rose, in Senegal. Dal 4 al 6 marzo sarà la volta di Sharaan, in Arabia Saudita, mentre dal 6 all’8 marzo toccherà al Nepal, nella Valle Kali Gandaki. Dal 27 al 29 agosto correranno in Groenlandia, a Kangerlussuaq, per finire dal 29 al 31 ottobre a Santarem, nella Foresta Amazzonica.