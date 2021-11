Mattino 5, Federica Panicucci su Soleil Sorge: “Molto criticata nella casa”

Federica Panicucci a Mattino Cinque su Soleil Sorge confessa: “In casa è stata molto criticata”

E’ finita anche quest’ultima puntata di Mattino 5. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata anche stavolta al Grande Fratello Vip e a ciò che è successo nella puntata di ieri sera. Sul finire della trasmissione Federica Panicucci ha voluto parlare con i suoi tanti ospiti della querelle scoppiata tra Soleil Sorge e Gianmaria Anintolfi al GF Vip mandando una clip per fare il riepilogo e per mostrare l’opinione dei vari concorrenti. In questo RWM un po’ tutti gli inquilini vip, in confessionale, hanno espresso diverse perplessità nei confronti di Soleil Sorge per l’attacco all’imprenditore napoletano, tanto che Federica Panicucci ha quindi confessato in diretta a Mattino Cinque: “La posizione è stata molto dura, critica e netta contro Soleil…”

Mattino 5, Federica Panicucci su Gianmaria Antinolfi: “Mi ha fatto tenerezza”

Successivamente Federica Panicucci a Mattino Cinque ha chiesto all’ospite Paolo Giordano di esprimere una sua opinione su Soleil Sorge, la quale ieri sera ha messo in difficoltà Patrizia Pellegrino. E in questa circostanza l’ospite di Mattino 5 ha attaccato duramente l’influencer:

“Incredibile sentire dire certe cose…Fa cadere le braccia…Un’arroganza assurda…”

Ha poi preso la parola Morena Zapparoli a Mattino Cinque, asserendo di credere che con questo attacco Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip avrebbe guadagnato mille punti agli occhi dei telespettatori. E a quel punto è intervenuta nuovamente Federica Panicucci, non facendo mistero che l’imprenditore gli ha fatto tenerezza in quella circostanza: “Posso dire che in quella circostanza mi ha anche fatto un po’ tenerezza…Devo dirlo…”

Nicola Pisu ospite a Mattino Cinque: “Tra Alex Belli e Soleil Sorge non c’è nulla”

Tra gli ospiti oggi di Mattino 5 c’era anche Nicola Pisu. E quest’ultimo, dopo aver ribadito ancora una volta che con Miriana Trevisan è chiusa, ha anche voluto esprimere una sua opinione sul rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli. In questa occasione il figlio di Patrizia Mirigliani a Mattino Cinque non ha nascosto di credere che tra loro ci sia solo una semplice amicizia: “Tra loro non c’è nulla…” Sarà davvero così?

Lanostratv.it