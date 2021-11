Valentina Ferragni dopo l’operazione: “È un tumore maligno della pelle”

Qualche giorno fa, Valentina Ferragni si era mostrata su Instagram senza filtri. La sorella minore di Chiara e Francesca Ferragni aveva pubblicato uno scatto di un suo primo piano per mostrare la cicatrice lasciata dal bisturi e lanciare un messaggio importante ai suoi 4 milioni di follower: “Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il MIO problema, ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via”, aveva scritto l’influencer in un lungo post su Instagram.

In queste ore è arrivato il risultato delle analisi e Valentina ha aggiornato i suoi follower sui social raccontando che la presunta cisti sulla fronte in realtà era un tumore maligno della pelle:

“ll giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti. Ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle. I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi. In questo anno il carcinoma ha cambiato ‘faccia’ molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ma ha iniziato a sanguinare intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito ad ottobre. Questo fo***to carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina per 2 giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno (l’ultima foto è stata fatta la sera prima dell’operazione e sembrava quasi guarito!). Come vi ho già detto, è FONDAMENTALE andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo“.