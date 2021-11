Amici, Riki parla del suo malessere: “Come aver preso una botta in testa”

Riccardo Marcuzzo rompe il silenzio: “Dopo Amici è come se avessi ricevuto una botta in testa”

Torna con un nuovo singolo Riccardo Marcuzzo di Amici, in arte Riki pronto per scalare le classifiche e tornare protagonista nel panorama musicale. Il cantante, nato nel talent di Canale5, ha parlato del grande successo che ha acquisito dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi e sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso:

“Dopo Amici è come se avessi ricevuto una botta in testa dovuta alla popolarità dalla quale non mi ero ancora ripreso dopo tutti questi anni”.

Riccardo Marcuzzo ha poi raccontato che nell’ultimo periodo sono cambiate molte cose nella sua vita: “Ho cambiato gruppo di lavoro e non ho più una fidanzata”.



Amici, Riki confessa: “Negli ultimi tre anni mi sentivo a un punto di stallo”

Arrivato a un passo dalla vittoria finale ad Amici di Maria De Filippi nel 2017, edizione vinta da Andreas Muller, Riki ha ammesso di negli ultimi anni è arrivato a “un punto di stallo e ha voltato pagina”. Il brano “Scusa” è perciò autobiografico, Riccardo Marcuzzo ha infatti raccontato: “A dispetto del titolo non parla di perdono. Anzi, parla di una persona che rivoluziona senza rimorsi la sua vita”.

Amici, Riki parla di un momento buio: “Non sapevo più cosa inventarmi per trovare la serenità”

“A un certo punto non sapevo più cosa inventarmi per trovare la serenità”. Sono state queste le parole di Riccardo Marcuzzo di Amici che ha raccontato di aver anche scritto l’album Popclub in quel periodo, definendolo “una cosa matta e sperimentale”. Il protagonista di Amici nel 2017, distrutto per la morte di Michele Merlo nei mesi scorsi, ha ammesso che ora il suo obiettivo è quello di non fermarsi più.

