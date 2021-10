Kate Middleton e William d’Inghilterra, dietro le quinte del gala va in scena il loro amore

Sguardi da innamorati e gesti affettuosi mai visti in pubblico: le immagini catturate da un fotografo a margine degli Earthshot Prize confermano che l’intesa tra il principe e la duchessa di Cambridge è più forte che mai

Kate Middleton e William d’Inghilterra, spuntano le foto del loro feeling, che appare più forte che mai: dietro le quinte del gala Earthshot, il premio ambientalista promosso e sostenuto dai Cambridge, va in scena il loro amore, reale e bellissimo: mai visti così affettuosi in pubblico.

Sguardi da innamorati

Lui scosta galantemente le tende per entrare nella sala dell’Alexandra Palace di Londra dove i Cambridge sono attesi da tanti vip, e le lancia uno sguardo d’intesa; lei posa la mano sulla sua schiena e lo guarda negli occhi con un sorriso dolcissimo, prima di dare il via alla serata: rare dimostrazioni pubbliche d’affetto catturate da uno dei fotografi presenti alla prima edizione degli Earthshot Prize. La duchessa quella sera ha incantato tutti, con il suo abito da sera già indossato dieci anni fa. Tutti, ma soprattutto suo marito William…

Sposati da dieci anni

A margine dei premi ambientalisti, Will e Kate sembrano innamorati come il primo giorno. Dopo 18 anni di amore e a dieci anni dal matrimonio, da quel 29 aprile 2011 in cui il primogenito del principe Carlo e la commoner Catherine si promettevano amore eterno a Westminster Abbey, l’erede al trono e la moglie sono più uniti che mai e si lasciano andare a gesti d’affetto: mai visti così!

