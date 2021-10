GF Vip, Amedeo Goria svela: “I rapporti con Vera Miales si sono freddati”

GF Vip 6, Amedeo Goria rompe il silenzio su Vera Miales: “I nostri rapporti si sono freddati”

Amedeo Goria dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6 e essere stato eliminato, ha concesso un’intervista a SuperGuida TV. Il noto giornalista non poteva non parlare della sua compagna Vera Miales, che due volte ha messo piede nella casa di Cinecittà per incontrarlo presentandosi in abito da sposa, e soprattutto per rassicurarlo in merito alla sbagliata notizia circolata sul web sulla sua presunta gravidanza.

L’ex marito di Maria Teresa Ruta dopo aver ribadito di non aver ancora rivisto la sua amata, ha confessato:

“I rapporti con Vera si sono freddati dopo il nostro ultimo confronto nella casa”.

Amedeo Goria dopo l’eliminazione dal GF Vip sottolinea: “Sono aperto a un chiarimento con Vera Miales”

Il giornalista Amedeo Goria che è stato senza ombra di dubbio uno dei concorrenti del GF Vip 6 più chiacchierati, dopo l’eliminazione dal reality show si è raccontato anche ai microfoni di SuperGuida TV. L’ex marito di Maria Teresa Ruta si è espresso sul confronto avuto con la sua compagna Vera Miales sotto i riflettori del reality show condotto da Alfonso Signorini, con queste parole: “Non mi sono sentito ridicolizzato. Con lei mi sono sempre comportato bene e le ho creduto”.

Riguardo al fatto che secondo un’indiscrezione la sua amata sarebbe potuta essere in dolce attesa, Amedeo ha dichiarato: “Sono rimasto incredulo di fronte ad una notizia imprevista. Ero arrabbiato con la produzione del GF Vip perchè in quei tre giorni non avevo poi ricevuto altre notizie. Loro mi hanno tenuto sulle spine e li capisco perchè comunque fa parte del gioco”.

Successivamente quando gli hanno domandato se lui e Vera si sono sentiti, l’ex gieffino ha risposto così:

“Sì ci sentiamo e dovremmo vederci dopodomani. Sono aperto ad un chiarimento con lei“.

GF Vip, Amedeo Goria sulla sua situazione sentimentale ribadisce: “Io non mi sento fidanzato”

Amedeo Goria sempre nel corso dell’intervista ancora una volta ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale e sul rapporto con la compagna Vera Miales, affermando:

“A 67 anni io non mi sento fidanzato. Sono stato bene con Vera, tra noi c’era complicità. Il suo atteggiamento ha spiazzato me e la mia famiglia, però continuo a volerle bene”.

Inoltre il giornalista dopo aver sottolineato di non aver mai avuto dubbi sulla fedeltà della sua amata ha aggiunto: “Siamo stati sempre spiriti liberi. Lei mi ripeteva che se io avessi avuto un’avventura bastava che glielo dicessi e mi avrebbe capito”.

Infine Amedeo che preferisce diventare uomo, oltre ad ammetttere che la modella di origini moldave gli ha sempre dato serenità, non ha nascosto che ultimamente si è sentito destabilizzato dal suo comportamento.

